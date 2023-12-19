رئيسة المجر: تهانينا لإعادة انتخاب السيسي لفترة رئاسة ثالثة

أرسلت رئيسة المجر كاتالين نوفاك، تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت رئيسة المجر للرئيس السيسي- في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)- "تهانينا لإعادة انتخابك لفترة رئاسة ثالثة" مضيفة أن هناك العديد من المصالح المشتركة بين المجر ومصر.

وأضافت: "دعونا نعمل سويا لتعزيز الصداقة بين البلدين".. مستعيدة الذكريات الجميلة خلال زيارتها الأخيرة لمصر.

وكان الرئيس السيسي حصل على نسبة أصوات بلغت 89.6 بالمائة من إجمالي الأصوات الصحيحة متفوقا على منافسيه الثلاثة، موضحة أن الفترة الرئاسية القادمة هي الثالثة للرئيس المصري.

وعقدت انتخابات الرئاسة 2024، على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 10-12 ديسمبر، تأتي في وقت تبذل فيه مصر جهودا كبيرا من أجل تجاوز الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني والناجمة عن الصراع المسلح بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في قطاع غزة المتاخم لشبه جزيرة سيناء المصرية.