الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيسة المجر: تهانينا لإعادة انتخاب السيسي لفترة رئاسة ثالثة

الرئيس السيسي ورئيسة
الرئيس السيسي ورئيسة المجر كاتالين نوفاك

أرسلت رئيسة المجر كاتالين نوفاك، تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

txt

زيلنسكي: لا يوجد سبب يدفع المجر لمنع عضوية أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي

txt

رئيس وزراء المجر يعرب عن استعداده لإجراء محادثات مع بوتين

وقالت رئيسة المجر للرئيس السيسي- في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)- "تهانينا لإعادة انتخابك لفترة رئاسة ثالثة" مضيفة أن هناك العديد من المصالح المشتركة بين المجر ومصر.

وأضافت: "دعونا نعمل سويا لتعزيز الصداقة بين البلدين".. مستعيدة الذكريات الجميلة خلال زيارتها الأخيرة لمصر.

وكان الرئيس السيسي حصل على نسبة أصوات بلغت 89.6 بالمائة من إجمالي الأصوات الصحيحة متفوقا على منافسيه الثلاثة، موضحة أن الفترة الرئاسية القادمة هي الثالثة للرئيس المصري.

وعقدت انتخابات الرئاسة 2024، على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 10-12 ديسمبر، تأتي في وقت تبذل فيه مصر جهودا كبيرا من أجل تجاوز الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني والناجمة عن الصراع المسلح بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في قطاع غزة المتاخم لشبه جزيرة سيناء المصرية.

مواد متعلقة

زيلنسكي: لا يوجد سبب يدفع المجر لمنع عضوية أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي

المجر: سنعرقل مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

السيسي لـ"رئيسة المجر": يجب التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بغزة لعدم امتداد الصراع
الجريدة الورقية