عاجل
غدا.. الاتحاد الإفريقي يعقد مؤتمرا صحفيا لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024
الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

زيلنسكي: لا يوجد سبب يدفع المجر لمنع عضوية أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إنه "لا يوجد سبب" يدفع المجر إلى منع عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

وتأتي تصريحات زيلنسكي بعدما جدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان معارضته انضمام أوكرانيا المجاورة، قائلا إن بلاده ستعرقل اقتراحا لبدء محادثات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي وذلك في القمة التي سيعقدها زعماء التكتل هذا الأسبوع، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأكد أوربان أمام برلمان بلاده أن عضوية أوكرانيا لن تخدم مصالح المجر أو الاتحاد الأوروبي. ويجب الحصول على موافقة جميع الأعضاء لضم عضو جديد للاتحاد.

 

مواد متعلقة

أونروا: قدرتنا على تقديم الخدمات في غزة باتت على حافة الانهيار

أرمينيا وأذربيجان تناقشان سحب القوات من الحدود

الاتحاد الأوروبي: الأردن تنجح في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الرئيس الفرنسي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم الكامل والدائم لأوكرانيا

الجيش الجزائري: إرهابي يسلم نفسه إلى السلطات العسكرية وضبط 124 مهاجرا غير شرعي

الأسد: الأوضاع في العالم مهيأة لخلق تحالفات دولية سياسية واقتصادية وفكرية جديدة

مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان يطالب بوقف المجازر في غزة

فرنسا تدين الهجمات الصاروخية الروسية الجديدة على أوكرانيا
الجريدة الورقية