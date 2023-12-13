الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس وزراء المجر يعرب عن استعداده لإجراء محادثات مع بوتين

رئيس الوزراء المجري
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

أعرب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الأربعاء عن استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى ، إذا كان ذلك سيساعد الشعب المجري بطريقة ما ، أو يؤدي إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال أوربان ، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية ، "من الممكن الاجتماع مع بوتين مرة أخرى إذا تطلبت مصالح الأمة المجرية ذلك" .. مضيفا : "أن الرأي الخارجي ، بما في ذلك من بروكسل ، ليس له أي تأثير على أي اجتماع محتمل مع الرئيس الروسي".

وأضاف رئيس الوزراء المجري :"أن الغرب يتردد في لقاء الرئيس الروسي بسبب الممانعة والمعارضة لكن السياسة تعني الواقع والنتائج"..متابعا : "باستثناء أي عقبات خاصة يجب أن نلتقي ونجري محادثات دائما".. معتبرا أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية هو من خلال المفاوضات.

يشار إلى أن المجر كانت قد أعربت مرارا وتكرارا عن عزمها إبقاء قنوات الاتصال مع روسيا مفتوحة من أجل مواصلة البحث عن سبل لحل الأزمة الأوكرانية ، وركز بوتين وأوربان على هذه القضية خلال اجتماعهما في العاصمة الصينية (بكين) على هامش منتدى الحزام والطريق الدولي في 17 أكتوبر الماضي.

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