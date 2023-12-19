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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 19-12-2023

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

ننشر سعر الدينار الكويتي، أمام الجنيه بالبنوك العاملة في مصر، اليوم الثلاثاء 19-12-2023، ليسجل سعره فى البنك الأهلي المصري 99.37 جنيه للشراء، و100.35 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزي المصري 100.24 جنيه للشراء، و100.59 جنيه للبيع.

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سعر الريال القطري بالبنوك اليوم الثلاثاء 19-12-2023

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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19-12-2023

 

سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزي المصري

100.24 جنيه للشراء.

100.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

99.37 جنيه للشراء.

100.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

100.05 جنيه للشراء.

100.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

97.07 جنيه للشراء.

100.61 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

97.30 جنيه للشراء.

100.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

98.09 جنيه للشراء.

100.61 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدرهم الإماراتي:

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدرهم الإماراتي حققت في البنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.41 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي :

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي  في البنك الأهلي المصري، 33.43 جنيه للشراء، 33.92 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 33.59 جنيه للشراء، 33.78 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار اليورو الأوروبي  33.54 جنيه للشراء، 33.85 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار اليورو في المصرف المتحد، عند 33.37 جنيه للشراء، 33.85 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 33.54 جنيه للشراء، 33.98 جنيه للبيع، وبلغت أسعار اليورو في بنك مصر، سعر 33.43 جنيه للشراء، و 33.79 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذْ سجلت أسعار اليورو مقابل الجنيه نحو 33.64 جنيه للشراء، و 33.79  جنيه للبيع.

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