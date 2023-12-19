سعر الريال القطري بالبنوك اليوم الثلاثاء 19-12-2023

ننشر سعر الريال القطرى، مقابل الجنيه المصري، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر2023، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى سعر 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.88 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.02 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.88 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي

7.89 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى

7.88 جنيه للشراء.

8.51 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي :

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري، 33.43 جنيه للشراء، 33.92 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 33.59 جنيه للشراء، 33.78 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار اليورو الأوروبي 33.54 جنيه للشراء، 33.85 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار اليورو في المصرف المتحد، عند 33.37 جنيه للشراء، 33.85 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 33.54 جنيه للشراء، 33.98 جنيه للبيع، وبلغت أسعار اليورو في بنك مصر، سعر 33.43 جنيه للشراء، و 33.79 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 100.24 جنيه للشراء، 100.69 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدينار البحريني عند سعر 81.77 جنيه للشراء، 82.12 جنيه للبيع، فيما سجَّل الريال العماني، سعر 80.07 جنيه للشراء، 80.62 جنيه للبيع، بينما سجَّل سعر الريال القطري، عند سعر 8.46 جنيه للشراء، 8.50 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينار الأردني، عند مستوى 43.42 جنيه للشراء، 43.65 جنيه للبيع.

وسجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري 33.70 للشراء، و 33.85 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 39.06 جنيه للشراء، 39.24 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 35.49 جنيه للشراء، 35.65 جنيه للبيع.