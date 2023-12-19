سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19-12-2023

ننشر سعر الريال السعودي، أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19-12-2023، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصري سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى عدد آخر من البنوك العاملة في مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك التجاري الدولي

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك البركة

8.03 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 100.24 جنيه للشراء، 100.69 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدينار البحريني عند سعر 81.77 جنيه للشراء، 82.12 جنيه للبيع، فيما سجَّل الريال العماني، سعر 80.07 جنيه للشراء، 80.62 جنيه للبيع، بينما سجَّل سعر الريال القطري، عند سعر 8.46 جنيه للشراء، 8.50 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينار الأردني، عند مستوى 43.42 جنيه للشراء، 43.65 جنيه للبيع.

وسجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري 33.70 للشراء، و 33.85 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 39.06 جنيه للشراء، 39.24 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 35.49 جنيه للشراء، 35.65 جنيه للبيع.