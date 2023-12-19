إفتتاح معرض مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» بمعهد فتيات إنشاص الرمل

أفتتح الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الازهرية، صباح اليوم الثلاثاء، معرض معهد فتيات إنشاص الرمل الإعدادي الثانوي التابع لإدارة بلبيس التعليمية الأزهرية، ضمن أنشطة وفعاليات مبادرة« أنا الراقي بأخلاقي » للفصل الدراسي الأول.

وخلال فاعليات الافتتاح، تم عرض مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية والأدبيية، ومجموعة من المجسمات التي تعكس قيم المبادرة التي تم تناولها خلال أسابيع المبادرة للفصل الدراسي الأول، والتي قامت طالبات المعهد بتنفيذها تحت إشراف منسق المعهد.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية، قد أطلق المبادرة التربوية «أنا الراقي بأخلاقي» لتحصين طلاب المعاهد الأزهرية ضد الأفكار الشاذة التي لا تتماشى مع صحيح الدين، بجانب مواجهة الانحرافات السلوكية، حيث تم تناول مجموعة من القيم الأخلاقية مثل (التواضع والصبر والأمانة والوفاء والتعاون) خلال الفصل الدراسي الأول من خلال مجموعة من الأنشطة المختلفة.