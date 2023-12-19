مياه الأقصر تفتتح المعرض الأول لمبادرة "صحتنا فى بيئتنا"

افتتح اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والدكتورة سيلينا بايراكتا ريفينش رئيس قسم الحفاظ علي حياة الاطفال ونماؤهم بمنظمة اليونيسف، والدكتور صفوت جارح عبدالعظيم وكيل مديرية التربية والتعليم، معرض منتجات طلاب المدارس والذى شمل أهداف المبادرة من ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الصحة العامة والنظافة الشخصية والحفاظ على الصرف الصحي والتغيرات المناخية وتم تقديم فقرات من الطلبه تخص هذه الأهداف، ذلك بحضور الدكتور إيهاب عبد العزيز مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي بمنظمة اليونيسف،؟ والأستاذ حسين كامل منسق مبادرة (صحتنا في بيئتنا) باليونسيف.

ورحب رئيس شركة مياه الأقصر فى كلمته بالحضور وأثنى على المبادرة وأعرب عن إمتنانه بهذا المعرض ونتاج مبادرة صحتنا فى بيئتنا وذلك من خلال التعاون المثمر بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونيسيف والتنسيق بين الشركة واليونيسيف وتنفيذ أنشطة برنامج المياه والإصحاح البيئي.

وأوضحت دكتورة سيلينا في كلمتها أن المبادرة جاءت لتوعية النشئ خاصة في ظل التغيرات المناخية الحالية وذلك بهدف تعريف الأطفال بطرق التعامل معها وحفاظهم على صحتهم وعلى نظافتهم الشخصية.

وأشاد منسق المبادرة بالمجهود المبذول خلال ثلاث أشهر ماضية.

وأثنت دكتورة إيمان عبد العال مدير عام التعليم بالأقصر على ما قدموه طلاب المدارس من إبتكارات تمثل وعيهم بقضايا مياه الشرب وطرق الحفاظ على شبكات الصرف الصحى والحفاظ على البيئة والنظافة الشخصية.

وقدمت منظمة اليونسيف درع التكريم الى رئيس شركة مياه الأقصر والى وكيل مديرية التربية والتعليم.

ويشار إلى أن مبادرة (صحتنا فى بيئتنا)، والتى أستمرت طلية الثلاث أشهر الماضية، تمت في إطار برتوكول التعاون بين شركة مياه الأقصر واليونيسيف والتربية والتعليم، تشتمل على المحاور الأتية:

أولا: توعية التلاميذ بعدد (150) مدرسة إبتدائية حكومية

ثانياً: صيانة مرافق المياه بعدد (25) وحدة صحية بالمحافظة

ثالثاً: تنفيذ وصلات مياه شرب / صرف صحي ضمن مشروع القرض الدوار

كما يشمل البرنامج تدريب عدد (20) من كوادر شركة المياه والتربية والتعليم علي مهارات التدريب لتنفيذ خطة توعية التلاميذ بالمدارس؛ وذلك في إطار الشراكه بين شركة مياه الأقصر ومديرية التربية والتعليم بالأقصر ومنظمة يونسيف مصر.

كما تم بدء تنفيذ الأعمال بعقد 4 إجتماعات لمديرى المدارس شملت حضور (150) مدير مدرسة بمختلف مدن ومراكز محافظة الأقصر تم توزيعها على المديريات التعليمية كالأتي:

- (25) مدير مدرسة بإدارة الأقصر التعليمية

- (25) مدير مدرسة بإدارة القرنة التعليمية

- (45) مدير مدرسة بإدارة أرمنت التعليمية

- (55) مدير مدرسة بإدارة إسنا التعليمية

حيث تم تكليف مديري المدارس بترشيح عدد (2) مدرس من كل مدرسة للتدريب على أنشطة المبادرة خلال شهر سبتمبر ويتم العمل من خلال دليل للأنشطة والخطة والخامات والأدوات بهدف تنفيذ إبتكارات وأنشطة فنية ضمن المبادرة.



ويتركز الهدف العام للمشروع الي رفع الوعي البيئي والصحي لعدد (150) مدرسة ابتدائية حكومية في (6) محاور أساسية كالأتى:-

1- ترشيد استهلاك المياه

2- الصرف الصحي الامن

3- النظافة الشخصية

4- النظافة العامة

5- التغذية السليمة

6- التغييرات المناخية