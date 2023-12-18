برلماني يصف نسبة المشاركة في الانتخابات السياسية بالاصطفاف الوطني

تقدم النائب عصام دياب عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية بالتهنئة للرئيس السيسي على الفوز المستحق، كما وجه التهنئة للشعب المصري على فوز الرئيس، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، أكدت حجم المشاركة الكبيرة في الانتخابات، ما يؤكد بدوره مدى وعي المصريين بما قام به الرئيس من إنجازات.

ووصف النائب عصام دياب، نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية وغير مسبوقة، وتعكس حالة الاصطفاف الوطني من كافة أطياف الشعب المصري خلف الدولة والقيادة السياسية، في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، في ظل الظروف الدقيقة الراهنة.

أضاف النائب عصام دياب أن الرئيس السيسي هو حصن الأمان لمصر والمصريين، ولديه الدراية السياسية والوعي السياسي لقيادة مصر لمرحلة جديدة أكثر تقدما».



واعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.