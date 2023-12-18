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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الاتحاد الأوروبي يقدم العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل

رئيس الاتحاد الأوروبي
رئيس الاتحاد الأوروبي شارك ميشيل

قدم رئيس الاتحاد الأوروبي شارك ميشيل، العزاء لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الصباح.

وأعرب رئيس الاتحاد الأوروبي - في برقية العزاء التي أرسلها مساء اليومالاثنين لأمير الكويت - عن خالص التعازي وصادق المواساة بوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مشيدًا بمسيرة حياته الحافلة بالعطاء وإسهاماته المشهودة في تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، متمنيًا لأمير الكويت الشيخ مشعل الصباح وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، برسالة جوابية ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، مشيدًا بمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي، متمنيًا له موفور الصحة وتمام العافية.

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