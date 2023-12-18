طلاب جامعة القناة.يشاركون في مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تحرص دائماً على تقديم الدعم المناسب لطلابها، خاصة المشاركين في مسابقات ريادة الأعمال ، إيماناً منها بتأهيل وتطوير الشباب خاصة في ضوء تفعيل الاقتصاد المعرفي، ونشر ثقافة الابتكار بين مختلف فئات المجتمع.

في هذا إطار- شارك وفد من طلاب جامعة قناة السويس في مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية، والتي ستقام للعام الثامن علي التوالي، وتحت رعاية البنك الأهلي الشريك الاستراتيجي، بالتعاون مع العديد من الجهات المرموقة المعنية بريادة الأعمال، وبمشاركة ما يقرب من 30 جامعة.

جاءت مشاركة طلاب الجامعة

تحت رعاية ودعم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس،

و الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ماجدة العشري مدير مكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة

ومن جانبه- أوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن "رالي مصر لريادة الأعمال" هي مسابقة يتم تنظميها تحت رعاية الأكاديمية لطلاب الجامعات ومؤسسي الشركات الناشئة؛ لتقديم ومناقشة أفكارهم مع الخبراء من مختلف المجالات والصناعات.

وقد أشارت الدكتورة ماجدة العشري

أن المسابقة تهدف إلى نشر الوعي عن مفاهيم ريادة الأعمال وأهميتها، وتشجيع الطلاب في المرحلة الجامعية علي إقامة مشاريع ناشئة

وأضافت أن الجامعة تشارك في مسابقه الرالي للعام التاني على التوالي، وأن الجامعة حصلت على المركز الثالث والجائزة التشجيعية

من صندوق دعم المبتكرين ISF.

و أوضحت الدكتورة أفنان بركات منسق مسابقة رالي مصر و المشرفة علي الفريق أن وفد الجامعة مسئول عن إدارة الترويج للمسابقة داخل الجامعة، وتشجيع الفرق المختلفة من الجامعة على التقديم ، بالإضافة إلى تلقي الفريق العديد من ورش العمل والمحاضرات المتنوعة والقيمة من المحاضرين ورواد الأعمال في مصر للتعرف علي رياة الأعمال وأهميتها.

وتم مناقشة طرق التسويق للمسابقة في الجامعة ومناقشة الخطة التسويقية للفريق.

يتكون الفريق من الطلاب محمد هاني المسيري ، عبدالرحمن مصطفى ، منة محمد غنيم ،أحمد مؤنس ، سلوى علاء الدين ، مريم أحمد.