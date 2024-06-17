غيابات بالجملة في الزمالك أمام المصري

يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مع المصري البورسعيدي، اليوم الاثنين، على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مباريات بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك، المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 31 نقطة من 18 مباراة، وله 7 مباريات مؤجلة، بينما يحتل فريق المصري المركز الثاني برصيد 39 نقطة، من 24 مباراة، فاز في 11 مباراة وتعادل 6 وخسر 7 مواجهات.

موعد مباراة الزمالك والمصري

تنطلق مباراة الزمالك والمصري مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر فضائية أون تايم سبورتس 1 ويتولى مهمة التعليق على المباراة مؤمن حسن.

وكان الزمالك قد فاز في مباراته الماضية في الدوري المصري على حساب سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف على استاد المقاولون العرب.

12 لاعبا في قائمة غيابات الزمالك أمام المصري، وتضم قائمة غيابات الزمالك أمام المصري كلا من:

1- ناصر ماهر (إصابة)

2- محمود عبد الرازق شيكابالا (إصابة)

3- محمود حمدي الونش (إصابة)

4- أحمد فتوح (إصابة)

5- أحمد حمدي (إصابة)

6- التونسي سيف الجزيري (إصابة)

7- مصطفى الزناري (إصابة)

8- محمد عاطف (إصابة)

9- عمر جابر (إيقاف)

10- البنيني سامسون أكينيولا، (رفض العودة إلى القاهرة)

11- محمود علاء (لأسباب فنية)

12- مهاب ياسر (لأسباب فنية)

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