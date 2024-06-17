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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

اليوم العالمي لمكافحة الجفاف والتصحر.. تعرف على أهداف الاحتفال

التصحر
التصحر

في السابع عشر من يونيو كل عام يحتفي العالم باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف وذلك من أجل نشر الوعي بالمشكلة وضرورة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من جفاف.

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ويرجع بداية الاحتفال في العام 1994م، عندما أعلنت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة يوم 17 يونيو من كل عام "اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، حيث يشكل هذا اليوم تحذيرًا بالأخطار الموجودة وتذكيرًا بالعمل المطلوب لمحاربتها.

وبعد الجفاف من أكبر التهديدات التي تواجه العالم خلال الآونة الأخيرة  بل تواجه أيضًا التنمية المستدامة ليس في البلدان المتنامية وحسب، وإنما بشكل متزايد في الدول المتقدمة كذلك.

ويأتي شعار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف لهذا العام" متحدون من أجل الأرض.. تراثنا- مستقبلنا".

أهداف الاحتفال 

وتأتي أهداف الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف لتعزيز الوعي العام بالقضايا المرتبطة بالتصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وأيضًا عرض الحلول التي يقودها الإنسان لمنع التصحر وعكس اتجاه الجفاف المكثف، وتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وتحتفل البلدان في جميع أنحاء العالم باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف من خلال حشد جهودها للاحتفال بيوم التصحر والجفاف من خلال مجموعة من الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية من عروض الأفلام إلى بطولات كرة القدم ومن زراعة الأشجار إلى مسابقات البستنة.

وقد دعا الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ بشكل كبير؛ وبناء الزخم من أجل عقد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الرياض؛ وضمان سماع الشباب في المفاوضات.

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