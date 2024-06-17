الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يرقمن 11 ألف مستند خلال مايو عبر منصة التواصل المؤسسي

نجح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، في رقمنة 11 ألف و256 مستندًا خلال شهر مايو الماضي، وذلك من خلال منصة التواصل المؤسسي الرقمي التي أنشأها الجهاز للتراسل الإلكتروني بينه وبين مختلف الجهات الإدارية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجهاز للحد من التعاملات الورقية وتسريع إنجاز المعاملات.

وذكر الجهاز أنه يواصل جهوده لتدريب المزيد من الجهات الإدارية على استخدام منصة التواصل المؤسسي الرقمي، حيث ينظم ورش عمل دورية لتدريب الموظفين المعنيين على كيفية التواصل الإلكتروني مع الجهاز.

وخلال هذه الورش، يتم تسليم ممثل كل جهة متطلبات التواصل، والتي تشمل جهاز كمبيوتر محمول (Laptop) وماسح ضوئي (Scanner) واسم نقطة الوصول (Access Point Name) التي توفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت.

وتُعد منصة التواصل المؤسسي الرقمي أداة فعالة لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهات الإدارية المختلفة، مما يساهم في تسريع عملية إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.