"انتى الأهم": إقبال ساحق للمرأة فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

فى إطار استعدادات مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، أطلقت المؤسسة مبادرة حملة “انتي الأهم”، ونشرت الصفحة الرسمية للحملة على مدار ثلاثة أيام الانتخابات فيديو لبنات وسيدات "أنتي الأهم" لرفع مستوى الوعي السياسي للمرأة المصرية بأهمية المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وفى بيان صحفي صادر عن الحملة اليوم قالت الدكتورة رحاب الفخراني المنسق العام لحملة أنتي الأهم: مشاركة المرأة الإيجابية وبهذا الإقبال الساحق يثبت مكانه وأهمية ودور المرأة في كافة الاستحقاقات الانتخابية وخاصة الرئاسية وتعزيز دورها الحيوي.

واضافت د رحاب : أن التقدم في قضية تمكين المرأة مرتبط بالسياسات العامة في مجال التعليم والصحة والقوانين المتعلقة بالأسرة خاصة أن المرأة المصرية شريك أساسي في رسم الحياة السياسية.

وأعربت عن سعادتها بمشهد وحجم المشاركة والإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية خاصة المرأة التي حرصت على المشاركة بقوة في هذه الانتخابات.

وقالت هلا هيثم مسئول ريادة الأعمال لحملة أنتي الأهم : إن المشاركة للمرأة في هذه الانتخابات واجب وطني على كل امرأة وسيدة مصرية مشيدة بكل ما حققته المرأة وما وصلت إليه خلال السنوات الماضية.

واوضحت آلاء مؤمن مسئول العلاقات العامة بالحملة إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق دستوري أصيل وواجب وطني ويجب أن لا نتنازل عن هذا الحق، خاصة أن أنظار العالم أجمع تترقب هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وأكدت الدكتورة داليا غزلان المدير الطبي للحملة أن المرأة المصرية هي خط الدفاع الثالث عن الوطن ودائمًا تثبت حسها الوطني وإخلاصها في حبها لوطنها، وهو ما أثبتته خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة.

واختتمت نوران خليل المتحدث الإعلامي لحملة أنتي الأهم إن اللجان الانتخابية شهدت إقبال كبير للمرأة وأيضًا لجان الوافدين خلال الساعات الأولى لليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024 كما أن هذه الانتخابات أثبتت أن مشاركة المرأة في العملية السياسية بمثابة ضمانة رئيسية لنجاح هذه العملية.