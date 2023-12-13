سلا حامد تنضم  لحملة "انتي الأهم " من أجل نشر ثقافة ممارسة الرياضة النسائية

أعلنت حملة "انتي الأهم "علي صفحتها الرسمية إنضمام سلا حامد المراسلة والمذيعة بالنادي الأهلي و توليها مسؤلية ملف كرة القدم النسائية للحمله.

اعربت سلا حامد عن سعاداتها لانضمامها إلى حملة "أنتي الأهم "الرياضية ودعت فيه إلى دعم وتمكين المرأة المصرية في الرياضة بكافة أنواعها داخل المجتمع المصري ونشر ثقافة ممارسة الرياضة النسائية .



وقالت سلا: ان الحملة سوف تقوم بإطلاق عدد من الفاعليات الرياضية في مصر لتشجيع البنات على ممارسة الرياضة.

ومن المقرر أن تطلق أنتي الأهم الرياضية عدد من الفاعليات في الفترة المقبلة للمرأة الرياضية المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية المصرية من أجل تمكين الفتيات رياضيًا.

والجدير بالذكر أن حملة أنتي الأهم الرياضية قد تم تدشينها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتعمل على تمكين الفتيات رياضيًا ودعم البطلات المصريات وتشجيع البطلات الرياضيات متحدي الإعاقة في مصر بالتعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية.