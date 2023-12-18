وزير التموين يهنئ السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

تقدم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، وأكد المصيلحي أن نسبة التصويت والمشاركة الكبيرة التي حصل عليها الرئيس هي رد جميل من الشعب المصري لسيادته بعد الإنجازات الكبيرة التي تحققت في كل قطاعات الدولة المصرية.

كما توجه المصيلحي بالتهنئة للشعب المصري العظيم، داعيا المولي عز وجل أن يكلل جهود فخامة السيد الرئيس، بتحقيق طموحات الشَّعب المصري، وأن ينعم على مصر وشعبها بالرخاء، وأن تستمر مسيرة العطاء والتنمية، في ظل توجيهات فخامة الرئيس، نحو بناء الجمهورية الجديدة.