الإثنين 18 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير التموين يهنئ السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي

تقدم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، وأكد المصيلحي أن نسبة التصويت والمشاركة الكبيرة التي حصل عليها الرئيس هي رد جميل من الشعب المصري لسيادته بعد الإنجازات الكبيرة التي تحققت في كل قطاعات الدولة المصرية.

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كما توجه المصيلحي بالتهنئة للشعب المصري العظيم، داعيا المولي عز وجل أن يكلل جهود فخامة السيد الرئيس، بتحقيق طموحات الشَّعب المصري، وأن ينعم على مصر وشعبها بالرخاء، وأن تستمر مسيرة العطاء والتنمية، في ظل توجيهات فخامة الرئيس، نحو بناء الجمهورية الجديدة.

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