الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

التفاصيل الكاملة لاستخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين

بطاقات تموينية
بطاقات تموينية

يبحث الكثير من المواطنين عن استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين، ويمكن للمواطنين إصدار بطاقة تموين جديدة حالة فقدانها أو تلفها إلكترونيًا، من خلال بوابة مصر الرقمية، بعد توفير وزارة التموين والتجارة الداخلية تلك الخدمة المهمة تيسيرًا على المواطنين.

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خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين

في البداية الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من هنا 

يجب النقر على أيقونة التموين.

الضغط على إصدار بدل فاقد أو تالف لـ بطاقة التموين.

النقر على أبدأ الخدمة وتأكيد البيانات.

يجب اختيار عنوان شحن بطاقة التموين

تحديدالمحافظة ومكتب التموين، ثم النقر على التالي.

 ستظهر لك رسالة استلمنا طلبك بنجاح.

 يجب تتبع طلبك من خلال  بوابة مصر الرقمية.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

يكون الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.

يمكن للمواطن إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية، وأن يكون البطاقة مسجل بها 3 أفراد فقط.

أن يكون المعاش منخفض إلى 2500 جنيه.

طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين

الدخول على بوابة مصر الرقمية 

النقر على أيقونة التموين.

اختيار إضافة الأبناء غير المقيدين

إدخال رقم الهاتف والرقم السري.

كتابة الاسم الأول للأم الوالدة

النقر على أيقونة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.

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