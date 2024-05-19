نهائي الكونفدرالية .. تشكيل الزمالك المتوقع في مواجهة الليلة أمام نهضة بركان

في مواجهه مرتقبة جماهيرياً يستضيف فريق الزمالك نظيره نهضه بركان المغربي في تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب إياب نهائي بطولة الكونفدرالية.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين والذي أقيم بدوله المغرب الأسبوع الماضي بتفوق نهضة بركان بثنائية مقابل هدف.

ومن المتوقع أن يخوض الفارس الابيض لقاء الليلة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي

الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، سيف الجزيري، سامسون اكينولا.

وجاءت قائمة الزمالك للقاء كاملة على النحو التالي ..

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.