بروتوكول بين التموين والبنك الزراعي لدعم المشغولات الذهبية

تمويل ٥٠ ورشة بقيمة مليــــــون جنيـــــــة مبدئيــــــا

وقع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، و علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري برتوكول تعاون لتوفير التمويل اللازم لمشروع ورشتى والخاص بدعم ورش المشغولات الذهبية.

واكــــد المصيلحي ان الهدف من هذا المشروع هو الحفاظ على دعم وتنمية وزيادة حجم اعمال ورش المشغولات الذهبية والمحافظة علي العمالة الفنية الماهرة بها، مشيرا الى ان تلك الورش سوف تساهم فى امداد مدينة الذهب بالعمالة الماهرة في المدي القريب، وسوف تساهم فى خلق فرص عمل للشباب ايضا، واضاف ان المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في هذا المجال تتكامل مع فكرة انشاء مدراس ومراكز تدريب متخصصة في الذهب بمدينة الذهب، مع وجود مركز تكنولوجى لدعم وامداد هذه الورش وتلك الصناعة بالآلات والمعدات ويعيد مصر الى الصدارة كما كان قديماً .

من جانبه اكد علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى ان البنك سيساهم فى تمويل ورش الذهب باعتبارها واحدة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مشيراً الى ان تمويل مشروع ورشتى سوف يكون بقيمة مليون جنية لعدد ٥٠ ورشة كبداية، مؤكدا ان نجاح المشروع سوف يساعد فى زيادة حجم اعمال ورش الذهب والمجوهرات وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لهذا المنتج الهام، مؤكدا ان البنك على استعداد لتمويل الورش والمصانع العاملة في هذا النشاط باعتبارها واحدة من الصناعات الهامة بقيم مالية وتمويلية كبيرة بشرط استيفاء كافة الشروط المالية والائتمانية ودراسات الجدوي اللازمة.

واشار رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين اللواء احمد سليمان ان هناك مجموعة من المستندات والإجراءات التي سيتم الاعلان عنها وسوف يتقدم بها الراغبين في الحصول علي التمويل ومنها بطاقة ضريبية وسجل تجارى ورخصة مزاولة المهنة والصادرة من المصلحة ومعاينة موقع الورشة لتبدء بعدها اللجان الفنية والمالية بمراجعة كافة الشروط والمستندات لبدء التمويل للورش.

وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير احمد كمال ان الوزير قد وجه بعقد الاجتماعات الخاصة بالمشروع من الاربعاء الجارى ،مؤكدا ان مشروع ورشتى سوف يساهم فى تشغيل عدد كبير من الشباب وسوف يحافظ على هذه الصناعة الهامة مشيرا الى ان توجيهات الوزير شملت تذليل جميع العقبات امام المتقدمين للمشروع كما حدث فى مشروع جمعيتي، مضيفا ان الادارة التنفيذية بوحدة ادارة المشروعات بوزارة التموين سوف تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف من هذا المشروع.