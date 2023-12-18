تناول قلوب الدجاج في الشتاء مفيد لصحة الدم.. طبيبة توضح

قالت أخصائية التغذية يوليا تشيخونينا، إن تناول قلوب الدجاج خلال أشهر الشتاء يمكن أن يعود بفوائد خاصة على الجسم، موضحة أنها غنية بفيتامين ب 12 مفيدة لتعزيز صحة الدم والوقاية من فقر الدم.

ويوجد فيتامين ب 12 بكميات كبيرة في قلوب الدجاج، وأشارت في تعليق لقناة روسيا 1 التلفزيونية إلى أنه ضروري لتكوين كريات الدم الحمراء - خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى جميع الأعضاء.

وأضافت الأخصائية أن لهذا الفيتامين أهمية كبيرة للحفاظ على نغمة الطاقة، أما في فصل الشتاء فتقل بشكل ملحوظ لدى الكثيرين؛ في هذا الوقت من العام، تصبح الشكاوى من النعاس والخمول وقلة الحافز وانخفاض التركيز نموذجية، وتناول قلوب الدجاج الغنية بفيتامين ب12 يساعد إلى حد ما على حل هذه المشكلة.

كما لفت الطبيب الانتباه إلى أن قلوب الدجاج ليست مناسبة للجميع، وإذا كنت تعاني من مشاكل في الأوعية الدموية والقلب، أو الميل إلى التهاب المفاصل، فلا يجب تناولها دون استشارة الطبيب.

تعتبر قلوب الدجاج في الشتاء بمثابة دعم ممتاز لجهاز المناعة، ويتميز هذا المنتج بكمية كبيرة من الزنك - وهو عنصر دقيق مهم بشكل خاص خلال موسم البرد، والزنك قادر على دعم جهاز المناعة بشكل فعال، ويحسن قدرة الجسم على مقاومة الالتهابات.