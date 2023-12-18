كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان مناورات مشتركة لقوات العمليات الخاصة

أعلنت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، إجراء البلدين مناورة مشتركة للعمليات الخاصة مؤخرا، وسط الجهود المشتركة لتعزيز الردع ضد التهديدات العسكرية الكورية الشمالية.

وذكرت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، في منشور عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أن التدريبات، التي استمرت أسبوعين، شهدت تعبئة قوات القبعة الخضراء الخاصة بالجيش الأمريكي وفريق "سيل" التابع للبحرية الأمريكية من قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى قوات كورية جنوبية من قيادة الحرب الخاصة بالجيش، وضباط شرطة من وحدة العمليات الخاصة.

وورد في المنشور، الذي نقلت عنه وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن "تُوِج الحدث بتمرين كامل على المهمات في نطاق تدريب بيئي حضري بهدف استعادة الأهداف الحساسة للوقت في بيئة تدريب ديناميكية، دون الكشف عن تاريخ التمرين ومكانه بالضبط.

وجاء الكشف عن التدريبات وسط تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية بعدما أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات في البحر الشرقي في وقت سابق من اليوم.

وكما أن الإطلاق الأخير جاء بعد أقل من يوم من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى في البحر في اليوم السابق.