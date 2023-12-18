للحفاظ على رشاقتك في العام الجديد.. قلل من السوائل في الجسم

نصحت أخصائية التغذية تاتيانا زاليتوفا بعدم اللجوء إلى قيود غذائية صارمة لإنقاص الوزن للعام الجديد.

وقالت خبيرة التغذية زاليتوفا في تعليق لوكالة ريا نوفوستي إن محاولات تحقيق النحافة في عطلة رأس السنة الجديدة بمساعدة الأنظمة الغذائية العدوانية أو بعض أنواع المحظورات الغذائية، وسوء التغذية، يمكن أن تضر بصحتك وتثير اضطرابات التمثيل الغذائي.

وشددت الطبيبة على أنه لا ينصح باتباع نظام غذائي قبل أيام قليلة من حلول العام الجديد - فقد يكون ذلك ضارًا بالصحة.

أشارت تاتيانا زاليتوفا إلى أن العيش نصف جائع قبل فترة الأعياد سينتهي بحصول الجسم في مرحلة ما على جزء كبير من الوجبات الخفيفة المتنوعة، بما في ذلك الحلويات والدهنية وعالية السعرات الحرارية.

مثل هذا التغيير الجذري في النظام الغذائي يزيد من خطر حدوث خلل في الجهاز الهضمي، فضلا عن تفاقم أمراضهم المزمنة، والمريء والمعدة والبنكرياس والكبد - قد تحدث اضطرابات ذات عواقب بعيدة المدى في حالتهم وعملهم.

وحذرت الخبيرة من أن القيود الحادة في التغذية تليها إضافة الأطعمة الدهنية إلى النظام الغذائي مع المشروبات الغازية يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية.

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في جعل خصرهم أنحف، قدمت خبيرة التغذية زاليتوفا النصائح التالية :" من الأفضل أن تعمل على تقليل السوائل في جسمك."

وأوضحت الأخصائية أن الحد من تناول الملح يساعد على التخلص من السوائل الزائدة - على وجه الخصوص، يمكنك التقليل من الملح في طعامك، واستبعاد المخللات وغيرها من الوجبات الخفيفة الساخنة والحارة من نظامك الغذائي.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز تقليل السوائل في الجسم (في نفس الوقت التورم) بشكل فعال عن طريق شرب كمية كافية من الماء النظيف وإضافة فيتامين ب 6 إلى النظام الغذائي.

5 قواعد باتباعها يمكنك التخلص من السوائل الزائدة والتورم

تحتاج إلى شرب الماء النظيف كل يوم.

يجب أن تبقى الكربوهيدرات البسيطة في النظام الغذائي إلى الحد الأدنى.

من الضروري تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم: الكاكاو، المكسرات، الحبوب الكاملة. الخضار الورقية الخضراء، الموز، الأفوكادو، الطماطم، الزبادي.

يجب أن تكون نشيطًا بدنيًا.

ومن الأفضل تجنب شرب الكحول.