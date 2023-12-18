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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للطفولة والأمومة يهنئ السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

الرئيس السيسي 
الرئيس السيسي 

تتقدم المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، وجميع العاملين بالمجلس، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

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رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يهنئ السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية

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حملة مواطن بالخارج: فوز الرئيس السيسي ثمرة حلوة المذاق

 

وتثمن الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة المشاركة الإيجابية والثقة الغالية للشعب المصري في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات  التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لشعب مصر العظيم.

الرئيس السيسي 

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى مؤتمر صحفى عالمى عقدته الهيئة اليوم الإثنين، إن الانتخابات الرئاسية 2024، كانت أعلى نسبة مشاركة من الناخبين في تاريخ الانتخابات والاستفتاءات التي جرت في مصر.

 

وأكد المستشار حازم بدوي، خلال إعلانه نتيجة الانتخابات الرئاسية، إن الشعب المصرى قال كلمته ووصلت الرسالة، وهى أن مصر غاية المراد، مشيرا إلى أن المصريون اصطفوا أمام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها، صانعين ملحمة في حب مصر.

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