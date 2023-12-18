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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يهنئ السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية

الدكتور عيسى إسكندر
الدكتور عيسى إسكندر

أرسل الدكتور عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية.


وجاء بالبرقية: "يسعدنى كما يسعد جميع أعضاء اتحاد العمال المصريين في إيطاليا أن أرسل لسيادتكم بخالص التهانى والتبريكات بمناسبة فوزكم فى الانتخابات الرئاسية ، والتى جاءت نتيجتها تجسيداً واضحاً لمدى إخلاص وتمسك الشعب المصرى بكم، والتفافه حول قيادتكم الرشيدة، لتواصلوا مسيرة الخير والنماء لمصرنا الغالية لسنوات 6 أخرى قادمة".


وتابعت البرقية: “وما كانت هذه النتيجة إلا تعبيراً عن واقع ينبئ بوضوح عن حب وثقة جموع الشعب المصرى فى أنكم الأحق والأولى بقيادة مصر فى هذه المرحلة الحرجة، التى تتطلب رئيساً يحمل صفات الزعيم، ويمتلك مقومات القائد، ويمتلئ بحكمة الخبير، وهى الأمور التى لمسناها جميعاً فى فترة ولايتكم وأنتم تقودون البلاد”.

 

واختتم: “نعاهدكم يا سيادة الرئيس، بأن نظل دوماً خلفكم، مؤيدين لسياستكم التى نحن على يقين بأنها سوف تدفع مصر قدماً إلى الأمام، لتتبوء المكانة اللائقة بها كدولة رائدة فى الشرق الأوسط، بل وفى العالم كله، وفقكم لله وأعانكم على قيادة مصر فى ولايتكم القادمة ، ومتعكم بموفور الصحة والعافية”.

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