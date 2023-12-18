الوطنية للانتخابات: الدقة والنزاهة والشفافية عنوان الواجب ونسبة المشاركة تاريخية

أكد المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية، مقارنة بالانتخابات السابقة، لافتًا إلى أن الشعب قال كلمته، والرسالة وصلت، وهى أن مصر هى غاية المراد.

وقال "بدوي"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الإثنين، إن اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع داخل وخارج مصر تلبية للوطن صانعين ملحمة.

وبارك بدوى للمصريين عن انتهاء الانتخابات الرئاسية مؤكدًا أن هذه الانتخابات مميزة، فقد شهدت مشاهد نشاهدها، للمرة الأولى، حيث خرج كل أطياف الشعب ليقولوا رأيهم وكان يصعب التمييز بين صفوف السيدات وصفوف الشباب وذوى الاحتياجات وكبار السن.

وفي سياق آخر، أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: "أبناء مصر الكرام إنه في هذا اليوم التاريخي الذي نجني فيه ثمرة الديمقراطية، ونحصد ما كرسه الوطن في نفوس أبنائه، نحتفل معًا بوصول قطار الانتخابات الرئاسية لمحطته الأخيرة وهي نتيجة الانتخابات الرئاسية، معقبًا: "لأننا التزمنا في العملية الانتخابية بالقانون من دون تجاوز، ووجد فيها العالم مشاركة غير مسبوقة، ورأى فيها العالم تحضرًا، سواء من المرشحين ووكلائهم، أو الإعلام أو المتابعين".

وتابع: "لقد كان عنوان الواجب الذي التزمنا به هو الدقة والنزاهة والشفافية، وكنا نلتزم بتطبيق المعايير القانونية والدستورية، موجهًا الشكر لمجلس إدارة الهيئة الوطنية وجميع الهيئات القضائية.

بدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي يعقده مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وبدأت الانتخابات الرئاسية في أيام 10، 11، 12، من الشهر الجاري في ظل منافسة من قبل 4 مرشحين، هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وفريد زهران، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلق أي تظمات من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم في المسائل للمرة الاولى،التي تتعلق بعملية الاقتراع.

لا طعون في الانتخابات:

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابقٍ، عن عدم تلقي أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع.