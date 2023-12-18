الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة (بث مباشر)

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

تقدم "بوابة الوفد" لمتابعيها بثًا مباشرًا للمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، نقلًا عن قناة “إكسترا نيوز”.

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للمصريين في الخارج.. موعد إعلان نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية

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رئيس الجالية المصرية بفرنسا يعلق على انتخابات المصريين بالخارج

وبدأت الانتخابات الرئاسية في أيام 10، 11، 12، من الشهر الجاري في ظل منافسة من قبل 4 مرشحين، هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وفريد زهران، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويتم إعلان الفوز بمنصب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المُطلقة بعدد الأصوات الصحيحة، وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، تعاد الانتخابات مرة أخرى بعد سبع أيام على الأقل بين المرشحين الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات؛ فيما يسمى بانتخابات الإعادة.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلق أي تظمات من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم في كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع. 

لا طعون في الانتخابات

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابقٍ، عن عدم تلقي أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع.

 

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