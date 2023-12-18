أبومازن يُهنئ السيسي بمُناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) اليوم الإثنين الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وقال أبومازن، في برقية تهنئة بعث بها إلى الرئيس السيسي: "يطيب لنا أن نرفع لفخامتكم بأحر تهانينا الأخوية، بمناسبة نجاحكم بالانتخابات الرئاسية، ونيلكم ثقة الشعب المصري الشقيق ، بانتخابكم رئيسا لجمهورية مصر العربية لولاية جديدة ، وهو ما يمثل استكمالا لمسيرتكم البناءة ، ومواصلة لتحقيق المزيد من الإنجازات الهامة ، وحفاظا على مكتسبات مصر ودورها الرائد عربيا وإقليميا ودوليا، وانشغالها بقضايا الأمة ، وفي مقدمتها وقوفكم بثبات إلى جانب شعبنا وقضيته العادلة في الحرية والاستقلال والدولة، خاصة في هذه الأوقات الصعبة".

وجدد الرئيس الفلسطيني الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعمه والشعب المصري الشقيق في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وعلى جهود مصر الحثيثة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال أبومازن: "نسأل الله تعالى أن يوفقكم ويسدد خطاكم نحو تحقيق ما تصبون وشعبكم إليه، من أهداف وتطلعات، ونحن على ثقة بأن مصر ستشهد خلال فترة رئاستكم الجديدة، المزيد من التقدم والازدهار".