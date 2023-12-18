اليوم.. الجامعة العربية تنظم احتفالية ثقافية للغة العربية بمناسبة يومها العالمي

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، صباح اليوم الاثنين، احتفالية ثقافية عن اللغة العربية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي تم إعلانه بموجب القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3190 لعام 1973، والذي بمقتضاه يتم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام، وأقر بمقتضاه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

وتحرص الأمانة العامة على تنظيم احتفالية لليوم العالمي للغة العربية اهتماما منها باللغة العربية بها ولتمكينها على كل الأصعدة، كونها العامل المستقل للحفاظ على الهوية العربية.

وتضمن برنامج الاحتفالية محاضرات حول أصول اللغة العربية وتاريخها وانتشارها وظهور اللهجات المختلفة وتأثيرها وتأثرها باللغات الأخرى، وعلوم وفنون وآداب اللغة العربية، والخط العربي وأنواعه وجمالياته ودوره في انتشار الثقافة العربية، بجانب أهم التحديات التي تواجه اللغة العربية وانتشار ظواهر مثل "الفرانكوآراب".

اضافة الي برنامج العمل للاحتفالية أيضا معرض للخط العربي تحت عنوان (فلسطين في القلب) متضمن لوحات حول هذا الشعار مقدم من مدرسة القلم لفنون الخط العربية وهي مدرسة مستقلة لتعليم فن الخط العربي والزخرفة الإسلامية-بمشاركة فنانين في مجال الخط العربي، بالإضافة إلى عمل عرض لتطبيقات الخط العربي على الخامات المختلفة، وورشة عمل حول كتابة الخط العربي بأنواعه وأشكاله المختلفة للمشاركين مقدم من خطاطين من أكاديمية الخط العربي والزخارف بمعهد خليل اغا.

شارك في الاحتفالية الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميين وخبراء متخصصين في مجال اللغة العربية.