جيرونا وأستون فيلا وليفركوزن.. أحصنة سوداء تهدد كبار أوروبا

تتجلى ظاهرة الأحصنة السوداء هذا الموسم في الدوري الخمسة الكبرى وباتت تشكل تهديدًا كبيرًا لكبار أوروبا.

ظاهرة الأحصنة السوداء تتمثل في أندية جيرونا من إسبانيا وباير ليفركوزن من ألمانيا وأستون فيلا من انجلترا، إذ يزاحم كل منهم الكبار على الصدارة في حدث استثنائي، لذا نستعرض في السطور التالية مشوار كل منهم في الدوريات الكبرى.

جيرونا..

البداية من جيرونا الصاعد إلى منافسات الدوري الإسباني في الموسم الماضي، دخل قائمة الأحصنة السوداء في الليجا على غرار ريال سوسييداد عام 1981 وديبورتيفو لاكورونا في عام 2000.

ويبدو أن جيرونا عازم على كتابة التاريخ في الليجا من خلال صحوته الاستثنائية في الليجا هذا الموسم بعد سلسلة النتائج القياسية التي حققها والتي كان أخرها في الأسابيع الأخيرة أمام برشلونة بنتيجة 4/2.

جيرونا يناطح الكبار ويتصدر جدول ترتيب الليجا منذ انطلاق الموسم الحالي وينتظر استعادة القمة حال فوزه على ديبورتيفو آلافيس، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام الجولة السابعة عشرة، إذ ترك الصدارة مؤقتًا لصالح ريال مدريد فارق نقطة واحدة.

جيرونا جمع 41 نقطة من أصل 16 مباراة 13 انتصارًا وتعادلين وخسارة واحدة أمام ريال مدريد، ويمتلك أقوى خط هجومي بالتساوي مع النادي الملكي بواقع 38 هدفًا.

أستون فيلا..

أستون فيلا يسير على درب ليستر سيتي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي حيث يأتي في المركز الثالث برصيد 38 نقطة بالتساوي مع ليفربول "الوصيف"، وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال متصدر الترتيب.

يقدم أستون فيلا عروضًا مميزة هذا الموسم، لاسيما أمام الفرق الكبرى، إذ يتلاعب بكبار البريميرليج بإبعاد فرق عن المنافسة ومنح أخرين الصدارة.

أستون فيلا أسقط في الأسابيع الأخيرة أرسنال وأبعده عن الصدارة لصالح ليفربول، وكذلك أذاق مانشستر سيتي حامل اللقب من كأس الخسارة والحال ذاته مع تشيلسي وتوتنهام ولم ينج منه سوى ليفربول ونيوكاسل.

كتيبة أوناي إيمري خاضت 17 مباراة في البريميرليج، كانت الفوز حليفهم في 12 لقاء، والتعادل في اثنين وتلقى الخسارة في ثلاثة أخرين.

باير ليفركوزن..

يختلف باير ليفركوزن نسبيًا عن جيرونا وأستون فيلا، كونه الفريق الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى الذي لم يتذوق الخسارة، ويعد أقوى خط دفاعي حيث لم يستقبل سوى 12 هدفًا فقط مع اقتراب الموسم من منتصفه.

ليفركوزن يبسط يده على صدارة الدوري الألماني برصيد 39 نقطة أمام أنظار العملاق البافاري، بايرن ميونخ الذي يأتي في الوصافة بفارق 4 نقاط، ويواصل ليفركوزن قطار الانتصارات حتى الجولة الخامسة عشرة من البوندسليجا بواقع 12 انتصارًا وثلاثة تعادلات.

وعلى الرغم من الموسم الاستثنائي الذي يقدمه ليفركوزن وامتلاكه أقوى دفاع، إلان أنه يأتي في المرتبة الثانية من حيث قوة الهجوم بواقع 42 هدفًا، خلف بايرن ميونخ بفارق 5 أهداف.