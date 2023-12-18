التضخم أبرزها.. تحديات اقتصادية تواجه رئيس مصر المقبل

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن هناك العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجه رئيس مصر القادم، حيث أن الدولة تواجه تحديات اقتصادية صعبة مرتبطة بالمشكلات التي تضرب الاقتصاد العالمي نتيجة تداعيات كورونا، والحرب الاوكرانية والتغيرات الجيوسياسية في العالم.



وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، من المتوقع أن تستمر تلك الاضطرابات بفترة ليست بقصيرة، حيث أن الدولة المصرية خطت خطوات في مسار الاصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية وحققت نجاحات كبيرة قبل ان تقلص التداعيات الاقتصادية العالمية من مكتسباب المواطن المصري.

وأفاد خبير التشريعات الاقتصادية، يعتبر التحدي الرئيسي للرئيس القادم هو تحسين معيشة المصريين ولاسيما بعدما تحملوا الكثير خلال الفترة الماضية من أجل إنشاء بنية تحتية وتهيئة بيئة الاستثمار بصورة كبيرة وغير ذلك من الاجراءات الاصلاحية التي ستجلب ثمارها خلال الفترة القادمة.

وتابع جاب الله، ان التحديات تتركز في حتمية المضي قدمًا في عمليات الاصلاح الهيكلي والاحتياج الشديد الي خطوات اقتصادية تكون اسرع من حركة السوق وأيضًا هناك حاجة ماسة لجذب المستثمرين الاجانب وتشجيع المزيد من الاستثمار المحلي، ومخططات المستقبل وفقا لاستراتيجية مصر 2030م، لافتًا إلى أن التضخم له الكثير من السياسات التي يتم مواجهته من خلالها والدولة تمتلك الكثير من الاوراق التي يمكن أن تقوم بها لخفض معدلات التضخم.