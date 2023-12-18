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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

نتيجة الانتخابات
نتيجة الانتخابات الرئاسية

نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية2024 .. يترقب ملايين المصرين إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يأتي ذلك عقب توضيح الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد ظهور النتيجة بشكل رسمي، بغية معرفة الرئيس الجديد للبلاد.

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د. وجدي زين الدين: الإقبال الكثيف على الانتخابات الرئاسية يعكس وعي المواطن واستشعاره الخطر

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السفير الذوادي في حوار خاص: الانتخابات الرئاسية 2024 أعادت الشباب لصناديق الاقتراع.. إقبال تاريخي ومشاركة حاشدة

نتيجة الانتخابات الرئاسية

نتيجة الانتخابات الرئاسية.. وتنافس في الانتخابات 4 مرشحون، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، ورمزه الانتخابى النجمة، وعبدالسند يمامة، ورمزه النخلة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وحازم عمر، ورمزه السلم

 الهيئة الوطنية للانتخابات

وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابقٍ، عن عدم تلقي أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع.

موعد ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، يتم  الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الإثنين 18 ديسمبر الجاري، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

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