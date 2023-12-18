نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية2024 .. يترقب ملايين المصرين إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يأتي ذلك عقب توضيح الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد ظهور النتيجة بشكل رسمي، بغية معرفة الرئيس الجديد للبلاد.

نتيجة الانتخابات الرئاسية

نتيجة الانتخابات الرئاسية.. وتنافس في الانتخابات 4 مرشحون، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، ورمزه الانتخابى النجمة، وعبدالسند يمامة، ورمزه النخلة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وحازم عمر، ورمزه السلم

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابقٍ، عن عدم تلقي أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع.

موعد ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، يتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الإثنين 18 ديسمبر الجاري، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.