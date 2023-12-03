استمرار أزمة أسعار السجائر رغم وعود الشركات

أسعار السجائر.. أزمة متكررة تمس مزاج المصريين رغم التعهدات الحكومية بضبط السوق فبعد زيادة الأسعار نحو ثلاث مرات خلال العام الحالي ودخول مستثمرين جدد في هذه الصناعة، لا تزال الزيادات تمثل عاملاً سلبيًا في السوق المصري يمس اكثر من 18 مليون مواطن من المدخنين بحسب التعبئة والاحصاء.



وتفاقمت أزمة سوق السجائر على نحو واسع، في سياق وجود أكثر من سعر لبيع السجائر للمستهلك، على حسب المنطقة والمتجر، فضلا عن اختفاء عدد من الأصناف المعروفة خلال الاشهر الماضية، رغم وعود الشركات بحل الازمة وتوفير جميع الانواع بالسعر الرسمي.



ومع اسنمرار شكاوى المواطنين من اسعار بيعها بالمحلات بأسعار تزيد على السعر الرسمي التي حددته الشركات بعد الزيادة الأخيرة بالتزامن مع إعلان تعديلات أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة قامت "بوابة الوفد" بجولة في مناطق عدة بمحافظة القاهرة لمعرفة أسعار بيعها بالمحلات والاكشاك والبحث عن أسباب أزمة أسعار السجائر التي بدأت منذ عدة أشهر وسط تبادل الاتهامات بين تجار التجزئة وتجار الجملة والشركات عن المتسبب في تلك الأزمة.



المحلات والأكشاك

بعد المرور على العديد من المحلات والاكشاك والتواصل مع العديد من أصحاب المحلات والاكشاك التي تبيع السجائر أوضح العديد منهم أن الشركات لم تغير سياسة التوزيع كما كانت في السابق قبل أزمة أسعارها ومع عدم ضخ الكميات التي تغطي طلب المستهلك يستمر تحكم السوق الموازية في الأسعار الأمر الذي يسبب زيادة في أسعارها عن السعر المحدد من قبل الشركات.

كما أوضح العديد منهم أن تغيير سياسة التوزيع للشركات لم تتم بالطريقة التي تنهي الازمة فالتغيير بسيط ولا يغطي استهلاك المواطنين وللحد من تلك الازمة يجب ضبط أسعار سوق الجملة المؤثر والمحدد للاسعار في الشارع المصري.

وفي نفس السياق تستعرض "بوابة الوفد" أسعار بيع السجائر بالمحلات والأكشاك اليوم في السطور التالية:

سعر سجائر كليوباترا 45 جنيهًا

سعر سجائر بوكس 45 جنيهًا.

سعر سجائر كليوباترا سوبر 45 جنيه.

سعر سجائر تارجت 40 جنيه.

سعر سجائر كابتن بلاك 50 جنيه.

سعر سجائر ونستون أحمر أو أزرق نحو 55 جنيهًا.

سعر سجائر إل أند إم أحمر 75 جنيهًا.

سعر سجائر إل أند إم أزرق 65 جنيهًا.

سعر سجائر ميريت 90 جنيهًا.

سعر سجائر مارلبورو 90 جنيهًا.