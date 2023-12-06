ضربت أسعار السجائر في مصر زيادات متتالية خلال العام الحالي وتواصلت في الارتفاع الذي ضرب أسعارها بأرقام غير مسبوقة مع الضغوط الاقتصادية التي شهدتها البلاد، وأثرها على ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.

ومع استمرار الأزمة الاقتصادية تواصل السوق الموازية التحكم بأسعار السلعة التي تهم أكثر من 18 مليون مواطن من المدخنين في مصر بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تراجع أسعار السجائر في السوق السوداء

تراجعت أسعار السجائر بشارع باب البحر بمحافظة القاهرة، تراجع طفيف في سعر البيع بالسوق السوداء عن أسعار الشهر الماضي الذي بلغت فيه الزيادة لأرقام غير مسبوقة في سوق السجائر.

ويأتي هذا التراجع بزيادة عن السعر الرسمي الذي حددته الشركات في وقت سابق والذي يتسبب في استمرار ارتفاع أسعار بيعها بمحال التجزئة والأكشاك.

وفي جولة قامت بها "بوابة الوفد" بشارع باب البحر بمحافظة القاهرة اليوم لرصد أسعار السجائر بأنواعها المختلفة والتي جاءت أسعاربيعها بالقاروصة المكونة من 10 علب كالاتي:

سعر سجائر إل أند إم أحمر 635 جنيهًا

سعر سجائر إل أند إم أزرق 570 جنيهًا

سعر سجائر ميريت 790 جنيه

سعر سجائر مارلبورو 790 جنيه

سعر سجائر كليوباترا 390 جنيهًا

سعر سجائر بوكس 390 جنيهًا

سعر سجائر كليوباترا سوبر 390 جنيه

سعر سجائر تارجت 365 جنيه

سعر سجائر كابتن بلاك 395 جنيه

سعر سجائر ونستون أحمر 540 جنيهًا

سعر سجائر ونستون أزرق 530 جنيهًا