الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تراجع أسعار السجائر في السوق السوداء

السجائر
السجائر

ضربت أسعار السجائر في مصر زيادات متتالية خلال العام الحالي وتواصلت في الارتفاع الذي ضرب أسعارها بأرقام غير مسبوقة مع الضغوط الاقتصادية التي شهدتها البلاد، وأثرها على ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.

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استمرار أزمة أسعار السجائر رغم وعود الشركات

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هل يقضي حماية المستهلك على أباطرة السجائر؟.. الأسعار عكرت مزاج المصريين

ومع استمرار الأزمة الاقتصادية تواصل السوق الموازية التحكم بأسعار السلعة التي تهم أكثر من 18 مليون مواطن من المدخنين في مصر بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تراجع أسعار السجائر في السوق السوداء

تراجعت أسعار السجائر بشارع باب البحر بمحافظة القاهرة، تراجع طفيف في سعر البيع بالسوق السوداء عن أسعار الشهر الماضي الذي بلغت فيه الزيادة لأرقام غير مسبوقة في سوق السجائر. 

ويأتي هذا التراجع بزيادة عن السعر الرسمي الذي حددته الشركات في وقت سابق والذي يتسبب في استمرار ارتفاع أسعار بيعها بمحال التجزئة والأكشاك.

وفي جولة قامت بها "بوابة الوفد" بشارع باب البحر بمحافظة القاهرة اليوم لرصد أسعار السجائر بأنواعها المختلفة والتي جاءت أسعاربيعها بالقاروصة المكونة من 10 علب كالاتي:

سعر سجائر إل أند إم أحمر 635 جنيهًا 
سعر سجائر إل أند إم أزرق 570 جنيهًا 
سعر سجائر ميريت 790 جنيه 
سعر سجائر مارلبورو 790 جنيه 
سعر سجائر كليوباترا 390 جنيهًا 
سعر سجائر بوكس 390 جنيهًا 
سعر سجائر كليوباترا سوبر 390 جنيه 
سعر سجائر تارجت 365 جنيه 
سعر سجائر كابتن بلاك 395 جنيه 
سعر سجائر ونستون أحمر 540 جنيهًا
سعر سجائر ونستون أزرق 530 جنيهًا

 

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الجريدة الورقية