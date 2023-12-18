بث مباشر لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2024

ترتقب الجماهير في أنحاء العالم، بدء سحب قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024، و ذلك بعدما حسم 16 فريقًا تأهله للدور ثمن النهائي، بعد نهاية مرحلة دور المجموعات.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم سحب القرعة اليوم الإثنين، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية.

بث مباشر لقرعة دوري أبطال أوروبا

الفرق الـ 16 المتأهلة لدور من دوري أبطال أرووبا

الفرق أصحاب المركز الأول

بايرن ميونخ الألماني، آرسنال الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، ريال سوسيداد الإسباني، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي، برشلونة الإسباني.

الفرق أصحاب المركز الثاني

كوبنهاجن، آيندهوفن الهولندي، نابولي الإيطالي، إنتر ميلان الإيطالي، لاتسيو الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، لايبزيج الألماني، بورتو البرتغالي.