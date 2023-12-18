كريم حقي: الأهلي قادر على تخطي فلومينينسي في مونديال الأندية

أكد كريم حقي نجم منتخب تونس السابق أن فريق الأهلي قادر على تخطي عقبة نادي فلومينينسي البرازيلي غداً في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية في السعودية.

وقال كريم حقي نجم منتخب تونس السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" الأهلي قدم مباراة قوية أمام اتحاد جدة في اللقاء الماضي وبإمكانه الفوز في لقاء الغد أمام فلومينينسي البرازيلي بفضل الروح الجماعية للاعبين وقدرات كولر التدريبية ".

وتابع:" الأهلي يستطيع الوصول إلى أبعد نقطة في كأس العالم للأندية لو استمر بنفس المستوي والأداء في المباريات المقبلة ".

وأضاف: " من وجهة نظري أن محمد عبد المنعم مدافع على أعلى مستوى ويمكنه الاحتراف في أكبر الدوريات الأوروبية في الفترة المقبلة ".

وأتم: " أعتقد أن بطولة كأس العالم للأندية وكأس الأمم الإفريقية ستكون أفضل فرصة لتقديم محمد عبد المنعم نفسه للاحتراف في دوري عالمي في الفترة المقبلة ".