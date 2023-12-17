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الأحد 17 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أسامة كمال: اسرائيل تدهس القانون الدولي في غزة.. "بتقول بلوه واشربوا ميته"

الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن القانون الدولي لم يفعل شئ من أجل غزة والشعب الفلسطيني، معقبًا: "إسرائيل انتهكت القانون الدولي قدام العالم كله وقتل 92 صحفي ليغطي عن الحقيقة.. وتدهس القانون الدولي أسفل الدبابات في قطاع غزة وتنتهك كل قوانين حقوق الإنسان ضد المدنيين في غزة .. بتقول للعالم بلوا القانون الدولي واشربوا ميته".

إسرائيل انتهكت القانون الدولي

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واوضح الإعلامي أسامة كمال، أنه لم يبق أي شئ يا سادة في قطاع غزة بسبب العداون على القطاع، مشددًا على انه لا شئ في غزة إلا أكاذيب وقتلى وجرحى فقط، لا يوجد وقود أو علاج أو أكل وليس بها ضمير، وجاء ذلك خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي".

 

وأضاف أن انتهاكات إسرائيل في حق الصحفيين عديدة وكبيرة، ولا يجب أن يتم التحدث مرة أخرى عن القيم والقانون الدولي، موضحًا أن ألمانيا تحتاج وقفة وكشف حساب وتقدم الدعم لإسرائيل بشكل أعمى وتصريحاتهم لا تفرق عن تصريحات المتطرفين في حكومة إسرائيل، موضحًا أن الدعم الألماني المستمر لإسرائيل هو دعم أعمى من برلين للاحتلال، مؤكدًا أن ألمانيا أول من دعمت إسرائيل بعد 7 أكتوبر، ويأتي هذا الدعم هو الماضي "محارك الهولوكوست"، كما أن اللوبي الصهيوني في ألمانيا أحد أسباب الدعم لتل أبيب.

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