أسامة كمال يُحرج متحدث الخارجية الأمريكية بسؤال قوي عن الأوضاع في غزة

كشف المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، صامويل ويربيرج، عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من خرق للهدنة وعودة القصف الإسرائيلي على غزة، موضحًا أنهم يلقون مسؤولية خرق الهدنة على حركة حماس، إذ أنه كان على حماس مسؤولة إطلاق سراح عدد من الرهائن، وإسرائيل كانت واضحة بانها تحترم الهدنة طالما تلتزم حماس بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

تعليق الخارجية الأمريكية على الأحداث في غزة

وأوضح "ويربيرج"، خلال مداخلة عبر "زووم"، ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة "دي أم سي"، أن الهدنة لم تكن بين أمريكا وأي طرف ولكن كانت بين حماس وإسرائيل، مشددًا على أن نائب الرئيس الأمريكي خلال حضور فعاليات "كوب 28" تحدثت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي موجهًا الشكر لمصر لجهودها في ملف الهدنة وإطلاق سراح الرهائن، إذ أن الحكومة والقيادة المصرية بذلت كثير من الجهود بتنسيق مع الحكومة الأمريكية وقطر وإسرائيل وقادة حماس.

وأضاف أن حماس اختارت التراجع عن الالتزامات بشأن إطلاق سراح الإسرائيليين ومد الهدنة في غزة، مشددًا على أن أمريكا ليست طرف في الهدنة وببساطة ليست مصر أو قطر أو أمريكا هم يتحملون مسؤولية خرق الهدنة، موضحًا أن أمريكا ترى أن إسرائيل لا تستهدف المدنيين في قطاع غزة وليس هناك أي هدف بهذا الشكل، على عكس ما فعلته حماس من استهداف المدنيين الإسرائيلي في 7 أكتوبر.

رد متحدث الخارجية الأمريكية على سؤال "هل تدين أمريكا قتل أطفال غزة"، قائلًا: "إذا تريد أن تقول أن الموقف الأمريكي مع قتل الأطفال سأنهي المقابلة.. لن أقبل هذا الحديث"، موضحًا أن ليس من الممكن ان نقبل هذه الاتهامات بأن أمريكا تقف مع قتل الأطفال في غزة.