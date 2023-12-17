التأمينات: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 جنيه بداية من هذا الموعد

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن موعد زيادة الحد الأدنى للمعاشات، وذلك بعد قرار زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 جنيه بدلا من 1105.

اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه اعتباراً من أول يناير 2024 يتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 فى حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080جنيه بدلاً من 8720.

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه

فيما أشار عوض إلى أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.

كما أكد أن القرار جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذى تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك فى إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى وقرار تحديد الحد الأدنى

وأضاف عوض أنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بملبغ 3500 جنيه ،حيثُ أن هذا الحد الأدنى يشمل بخلاف الأجر النقدى المزايا العينية التى قد تُصرف للعامل من جهة عمله، فى حين أن أجر الإشتراك التأمينى يقتصر على عناصر الأجر النقدى دون غيرها، ومن ثّم فإن الإختلاف فى هذا الشأن له ما يبرره .

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تيسيراً على أصحاب الأعمال و الشركات ذات العماله التى تزيد عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم إستمارات تعديل الأجور على وسيط إلكترونى " إسطوانة مدمجه CD – فلاش ميمورى " تحتوى على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات التابعة لهم.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 3500 جنيه شهرياً

وفي سياق آخر وزير العمل، حسن شحاته، وجه مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

وقال الوزير إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً، وبلا إستثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.

وزارة العمل قالت إنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه، بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 ، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل.