بشرى سارة لملايين المصريين.. زيادة المعاشات في هذا الموعد

يترقب ملايين المصريين من أصحاب المعاشات، الذين يتخطى عددهم 10.5 مليون مستفيد، الموعد الرسمي لزيادة المعاشات، وفقًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث من المقرر زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024 في يناير المقبل.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات:

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في تصريحات سابقة، أن زيادة الحد الأدنى للمعاشات سيتم تطبيقه في 1 يناير 2024، على أن يكون الحد الأدنى للمعاشات 1300 جنيه، بدلاً من 1105 جنيهات.

الحد الأقصى للمعاشات:

ووفقًا للزيادة المقررة في يناير المقبل، يبلغ الحد الأقصى للمعاشات 10 آلاف جنيه، بدلاً من 8720 جنيهًا، الآن بزيادة تبلغ 1280 جنيهًا لمن يحصلون على الحد الأقصى للمعاشات.

صرف معاشات شهر يناير:

جدير بالذكر تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة، في 1 يناير 2024، ويستمر صرف معاشات يناير 2024 بالزيادة الجديدة على مدار 6 أيام.