عشرات الشهداء والمصابين في قصف إسرائيلي على منازل بجباليا

مجـزرة جديدة

أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، اليوم الأحد، باستشهاد أكثر من 30 فلسطينيا وفقدان 100 آخرين في مجزرة ارتكبتها طائرات الاحتلال بحق عائلتي البرش وعلوان في جباليا شمالي قطاع غزة.

وأضافت صفا، شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة السدرة بحي الدرج في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد تلفزيون فلسطين، بأن مجمع ناصر الطبي في غزة استقبل 28 شخصا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الأحد، أنه سيطر على أجزاء من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بما في ذلك ميدان بني سهيلا بالمدينة، شرق وسط المدينة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضًا أنه ضرب مكتب قائد لواء خان يونس التابع لحماس والبنية التحتية الإرهابية

و شارك اليوم الأحد آلاف من المواطنين في مظاهرات في ساحة الجمهورية بوسط العاصمة الفرنسية باريس للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وذلك في ظل استمرارالقصف الاسرائيلي على القطاع.

واحتشد المتظاهرون في ساحة "الجمهورية" وبدأوا في التحرك في مسيرات بدعوة من عدة منظمات وتجمعات سياسية ونقابية مختلفة داعمة للشعب الفلسطيني، وأيضا أحزاب سياسية فرنسية للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار ووقف العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة، ووضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة.

وردد المتظاهرون هتافات داعمة للفلسطينيين مثل "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"أطفال غزة .. أطفال فلسطين .. الانسانية هي من تغتال"، وهتافات أخرى تدين الدولة العبرية منها: "إسرائيل قاتلة".

وتم تنظيم عدة مسيرات أخرى مؤيدة للفلسطينيين في مدن أخرى في فرنسا، وخاصة في مدينة ليون حيث شارك في المظاهرة نحو 1850 شخصا وفقا للسلطات الفرنسية، وما بين 4000 إلى 5000 وفقا للمنظمين.

وعقب انتهاء الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس، استأنف الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف وهجماته العسكرية لمناطق عديدة في قطاع غزة، ويستهدف الآن جنوب القطاع حيث اضطر مئات الآلاف من الأشخاص إلى النزوح إلى هناك..