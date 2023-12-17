عاجل
ننشر النص الكامل للدستور التشادي الجديد السيسي يصل الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل (شاهد)
الأحد 17 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

دولة تشاد

ننشر النص الكامل للدستور التشادي الجديد

سفارة تشاد بالقاهرة
سفارة تشاد بالقاهرة

تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية، النص الكامل لدستور الجديد 2023، لدولة تشاد، المقترح للاستفتاء الذى يجري في داخل وخارج البلاد على مدار يومي 16 حتى 17 ديسمبر من الشهر الجارى.

وتجرى دولة تشاد داخل وخارجها، التصويت في استفتاء علي الدستور الجديد، الذى يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات تأجلت حتى نهاية 2024، بهدف عودة المدنيين إلي السلطة والعودة للديمقراطية.

توافد أبناء جالية وطلاب تشاد علي مقار السفارة في مصر، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للأستفتاء علي الدستور الجديد.

وفتحت اللجان الفرعية في سفارة تشاد بالقاهرة و الاسكندرية، أبوابها أمام  أبناء أنجمينا المقيمون في مصر، للمشاركة في العرس الديمقراطي كجزء من حقوقهم الدستورى.

ويشارك في عملية الاستفتاء الدستوري أبناء الجاليات والطلاب التشاديين الدراسيين في الجامعات والمعاهد المصرية، والمقيمون في أرض الكنانة، والذي يتراوح أعداهم ما بين 1000-1400 مواطن.

أهم التعديلات الدستورية في تشاد

تسعي دولة تشاد لجعل الدولة “موحدة ولا مركزية”، لذلك يختار المواطنين بالموافقة علي التعديلات.

وأكد القوات المسلحة في تشاد، أن مركزية الدولة هي السبيل الوحيد للحفاظ على الوحدة.

وأوضح المشاركون، أن الإدلاء بصوتهم يؤكد الاستقرار والأزدهار للبلاد.

إليكم نص الدستور الجديد باللغة العربية:-

 

مواد متعلقة

الخارجية السودانية ترد علي تشاد بطرد 4 دبلوماسيين من أراضيها

صور.. سفارة تشاد بالقاهرة تجري استفتاء دستوري جديد

تصاعد التوتر.. أسباب مغادرة 4 دبلوماسيين سودانيين أراضي تشاد

رئيسة بعثة الكوميسا: مصر تمر بأزمة صعبة في الحرب غزة ولكنها نجحت في الانتخابات

رئيسة بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات: الهيئة الوطنية لعبت دورًا مهمًا في التعامل مع الشكاوى

رئيسة بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات تشيد بدور الهيئة الوطنية

باب المندب| مطرقة الحوثي على رأس إسرائيل ونصرة لغزة

غدا.. الاتحاد الإفريقي يعقد مؤتمرا صحفيا لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024
الجريدة الورقية