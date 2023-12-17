"التحالف الوطنى": مثلنا الشعب المصري في دعم أشقائنا الفلسطينيين

تحدث عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن جهود التحالف في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، موضحًا أن التحالف الوطني يواصل تجهيز قوافل المساعدات الإنسانية الجديدة لإرسالها إلى غزة.

جهود التحالف الوطني في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني

وأضاف “عبدالرحمن”، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن التحالف الوطني تحمل أن يكون ممثلًا لدورالشعب المصري في دعم الأشقاء في فلسطين، موضحًا أن هناك غرفة عمليات مركزية تم تشكيلها من قيادات التحالف داخل كل مؤسسة.

وأشار إلى أنه مع تفاقم الأحداث تحرك التحالف بخطوات أسرع وباستراتيجية مرنة لتلبية الاحتياجات على الأرض، بالتوازي مع تحرك الدولة والقيادة السياسية الحثيثة لدعم الأشقاء في فلسطين.

وفي وقت سابق، قال محمد فؤاد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ حملات التبرع بالدم لأهالي غزة، شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين والشباب، سواء لمؤسسات التحالف أو المؤسسات الأخرى، ولا تزال حملات التبرع المختلفة مستمرة، مؤكدًا أن الشعب المصري، أكثر شعوب العالم يشعر بإخوانه في فلسطين وبمسؤوليته تجاهه.

وأكد خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز” أن الأولويات تغيرت خلال الفترة الماضية، ففي بداية العدوان كانت الأولوية للمساعدات الطبية وما يخص الطوارئ، ثم تحولت إلى المواد الغذائية، وبعد ذلك أصبحت الأغطية وملابس الشتاء والخيام، مضيفًا: “جاهزون على قدم وساق، لمساعدة إخواننا في فلسطين”.

وأوضح أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية التي يمر بها الشعب المصري، إلا أنه قدم 80% من المساعدات الإنسانية، التي دخلت إلى قطاع غزة، فقد أثبت أنه شعب صاحب قضية ولديه مسؤولية.