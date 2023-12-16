إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي (شاهد)

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، منذ تدشينه، مسيرة العطاء والتنمية المجتمعية بالتكامل مع مجهود الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا.

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، عبر تقرير معلوماتي، أبرز إنجازات التحالف، والتي تضم تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية، بقاعدة بيانات لـ37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا، بالإضافة إلى رسم سياسات عمل الجمعيات الكبرى بشكل تشاركي تكاملي، والدخول في مشروعات مشتركة والتخطيط بشكل مسبق يضمن التكامل.

مساعدة 30 مليون مواطن

تشمل إنجازات التحالف، إنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن، ومراجعة ميزانيات أعضائه من كافة الجهات الرقابية، حيث متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للفرد 400 جنيه، ومتوسط تكلفة الخدمة المقدمة للأسرة 2000 جنيه، بالإضافة إلى دعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية، واستقبال 5 ملايين مواطن في مستشفيات ومراكز طبية.

توفير 39500 فرصة عمل

وفر التحالف 39500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "ازرع" لتحسين أحوال صغار الفلاحين، وكذا إطلاق قوافل "ستر وعافية" التي تضم مجموعة متنوعة من الخدمات، وتشكيل غرفة عمليات لتلقي الشكاوى والتحرك السريع وقت الأزمات.