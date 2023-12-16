السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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التحالف الوطني: مصر قدمت 80% من المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة

المساعدات لقطاع غزة
المساعدات لقطاع غزة

قال محمد فؤاد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ حملات التبرع بالدم لأهالي غزة، شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين والشباب، سواء لمؤسسات التحالف أو المؤسسات الأخرى، ولا تزال حملات التبرع المختلفة مستمرة، مؤكدًا أن الشعب المصري، أكثر شعوب العالم يشعر بإخوانه في فلسطين وبمسؤوليته تجاهه.

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المواد الغذائية

وأكد خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز” أن الأولويات تغيرت خلال الفترة الماضية، ففي بداية العدوان كانت الأولوية للمساعدات الطبية وما يخص الطوارئ، ثم تحولت إلى المواد الغذائية، وبعد ذلك أصبحت الأغطية وملابس الشتاء والخيام، مضيفًا: “جاهزون على قدم وساق، لمساعدة إخواننا في فلسطين”.

 الظروف الاقتصادية العالمية

وأوضح أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية التي يمر بها الشعب المصري، إلا أنه قدم 80% من المساعدات الإنسانية، التي دخلت إلى قطاع غزة، فقد أثبت أنه شعب صاحب قضية ولديه مسؤولية.

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