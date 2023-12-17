كولر يُكذب أنباء إصابة كهربا.. ويتمسك ببقاء موديست

كذّب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي أنباء إصابة محمود عبدالمنعم (كهربا)، مهاجم الفريق.



قال كولر في المؤتمر الصحفي قبل لقاء فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية: "ربما أصيب كهربا وهو نائم!! لا أعلم حقيقة الأمر سأعود للاعب للتأكد ربما يكون الأمر حقيقيًا".



وأضاف: "مواجهة فلومينينسي مختلفة عن لقاء اتحاد جدة السعودي، وسنلعب ضد منافس قوي وسنسعى للتأهل للنهائي".



وتابع: "الاتحاد الدولي "فيفا" قرر تغيير نظام البطولة مستقبلاً بداية من النسخة القادمة، وهدفنا ترك ذكرى مميزة مع نهاية هذا الشكل".



وأشار إلى أن لاعبه الفرنسي أنتوني موديست مستمر مع الفريق ومشواره لم ينتهِ بعد رغم انتهاء مسيرته في مونديال الأندية بعد طرده أمام اتحاد جدة السعودي.