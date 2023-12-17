الأحد 17 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كولر يُكذب أنباء إصابة كهربا.. ويتمسك ببقاء موديست

كولر
كولر

 كذّب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي أنباء إصابة محمود عبدالمنعم (كهربا)، مهاجم الفريق.

txt

اليوم ..كولر يعقد محاضرة فنية مع اللاعبين استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي

txt

كولر يُغلق صفحة اتحاد جدة ويبدأ الاستعداد لموقعة فلومينينسي البرازيلي


 قال كولر في المؤتمر الصحفي قبل لقاء فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية: "ربما أصيب كهربا وهو نائم!! لا أعلم حقيقة الأمر سأعود للاعب للتأكد ربما يكون الأمر حقيقيًا".

 وأضاف: "مواجهة فلومينينسي مختلفة عن لقاء اتحاد جدة السعودي، وسنلعب ضد منافس قوي وسنسعى للتأهل للنهائي".

 وتابع: "الاتحاد الدولي "فيفا" قرر تغيير نظام البطولة مستقبلاً بداية من النسخة القادمة، وهدفنا ترك ذكرى مميزة مع نهاية هذا الشكل".

 وأشار إلى أن لاعبه الفرنسي أنتوني موديست مستمر مع الفريق ومشواره لم ينتهِ بعد رغم انتهاء مسيرته في مونديال الأندية بعد طرده أمام اتحاد جدة السعودي.

مواد متعلقة

اليوم ..كولر يعقد محاضرة فنية مع اللاعبين استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي

كولر يُغلق صفحة اتحاد جدة ويبدأ الاستعداد لموقعة فلومينينسي البرازيلي

كولر يكشف أسباب فوز الأهلي على اتحاد جدة

تحليل فني.. خطة كولر لتخطي عقبة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

كولر: مواجهة الاتحاد صعبة وأثق في تحقيق الفوز

كولر : الأهلي قادر على الوصول إلى نصف نهائي المونديال

كولر: الأهلي سيظهر بشكل جيد بدعم الجماهير في المدرجات

تشكيل الأهلي.. كولر يهاجم الاتحاد بـ" كهربا" ويستبعد موديست
الجريدة الورقية