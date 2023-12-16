السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم ..كولر يعقد محاضرة فنية مع اللاعبين استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي

كولر
كولر

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبي الأهلي مساء اليوم، من أجل الحديث عن مواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

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وحرص كولر على طي صفحة مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي والتي أقيمت أمس الجمعة، على استاد الجوهرة بمدينة جدة، وحقق الفريق خلالها الفوز بنتيجة 3-1 ليصعد إلى نصف نهائي مونديال الأندية.

وبدأ الجهاز الفني للأهلي، في دراسة فلومينينسي البرازيلي، وتحديد نقاط القوة والضعف في منافسه، قبل مواجهة الفريقين يوم الاثنين.

وصعد الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على اتحاد جدة السعودي 3-1، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بالوصول لهذا الدور للمرة السادسة في تاريخ البطولة، ويعزز رقمه القياسي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية ‏وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.

وأصبح الأهلي هو الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي يصل لنصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.

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