الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الترتيبات الإعلامية الخاصة بمباراة بيراميدز وصن داونز

بيراميدز
بيراميدز

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، الترتيبات الإعلامية الخاصة بمباراة بيراميدز وصن داونز في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وصول بعثة صن داونز القاهرة لمواجهة بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا

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بيراميدز يوقع عقوبات مالية قاسية على لاعبيه بعد السقوط أمام البلدية

ويحل صن داونز ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في رابع جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وجاءت الترتيبات على النحو التالي:

يوم الاثنين ١٨ ديسمبر:

مؤتمر نادي بيراميدز .. الساعة ٤:١٥

تدريب نادي بيراميدز .. الساعة ٤:٤٥

مؤتمر نادي صن داونز .. الساعة ٥:٣٠

تدريب نادي صن داونز .. الساعة ٦:٠٠

المؤتمرات بقاعة استاد الدفاع الجوي

التدريبات بالملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي

ومتاح التصوير في التدريبات أول ١٥ دقيقة
 

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موعد وحكام مباراة الإياب بين بيراميدز وصن داونز بدوري الأبطال

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