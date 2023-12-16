وصول بعثة صن داونز القاهرة لمواجهة بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا

وصلت منذ قليل بعثة فريق صن داونز الجنوب أفريقي إلى مطار القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز فى المواجهة المرتقبة التى تجمعهما الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي صن داونز على موقع "إكس" مقطع فيديو لرحلة الفريق من جنوب أفريقيا حتى القاهرة مع تعليق: "أهلا مصر".

ومن المقرر أن يلتقي فريق بيراميدز ونظيره صن داونز في السادسة من مساء الثلاثاء ١٩ ديسمبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي، في إطار رابع جولات دور المجموعات.

ويدير اللقاء طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد علاو، ويعاونه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حفيظ المساعد الثاني، وألفريد أرمي الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام جون كلود برميتشاو من بوروندي، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

1- صن داونز الجنوب أفريقي، 4 نقاط.

2- تي بي مازيمبي الكونغولي، 4 نقاط.

3- نواذيبو الموريتاني، 4 نقاط.

4- بيراميدز، 4 نقاط.