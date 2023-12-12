بيراميدز يفاوض عبدالله جمعة لضمه في يناير

أكد الإعلامي محمد فاروق أن عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، دخل دائرة اهتمام مسؤولي بيراميدز، تمهيدا للتعاقد معه نهاية الموسم الجاري.

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وأضاف الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" عبدالله جمعة تلقى خلال الساعات الماضية، اتصالات من مسؤولي بيراميدز لمعرفة مصيره مع الأبيض خلال الفترة القادمة".

وأشار إلى أن اللاعب رحب بالانضمام للفريق السماوي خلال الفترة القادمة، وطالب من مسؤولي النادي حسم المفاوضات مع الزمالك للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل